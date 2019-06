Skandaalne Caster Semenya: Olen talendikas, võiksin joosta ka 100m, kaugushüppes, seitsmevõistluses... 

"Olen talendikas sportlane, ma ei ole mures," lisas ta. "Ma võiksin joosta igal alal, kus tahan. See võib olla 100m, 200m, kaugushüpe, seitsmevõistlus - nimetage ainult. Isegi kui pean 800m jooksust loobuma, ei loe see midagi. Arvan, et olen võitnud kõik, mis kunagi tahtsin."

Olümpiamängudel 800m jooksus hõbemedali saanud ja Pariisis viiendana lõpetanud Francine Niyonsaba on samuti naissportlane, kelle testosterooni tase on tavapärasest kõrgem. Burundi sportlane on IAAF-i seatud reeglite vastu. "Need on diskrimineerivad," ütles ta pärast jooksu.