Bundesliga loob töökohti! Ametisse astus esimene homofoobia õigusvahemees 

Idee sündis eelmise aasta novembris, selgitas Bundesliga juhatuse liige Reinhard Herovits. "Me tahame taaskord selle teema kohta teadlikkust tõsta ja olla eeskujuks," ütles Herovits, kes lisas, et minevikus on selliseks teemaks olnud rassism. "Iga juhtum on üks liiga palju, aga seda on tänapäeval palju vähem. Arvan, et see on põlvkondade probleem, aga me ei saa oodata, generatsiooni vahetust. Me tahame nende kaitseks välja astuda ja tagada kõikidevaheline austus."