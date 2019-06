ITAALIA OOTAB? Lukaku vihjas, et lõppenud hooaeg võis tema jaoks Manchester Unitedis viimaseks jääda 

Pärast mängu, kus belglane kaks väravat lõi, ütles ta ajakirjanikele: "Olen suur Serie A fänn ja kõik kes mind tunnevad, teavad, et olen alati tahtnud Itaalias mängida. Cristiano Ronaldo liitus, Sarri läks Juventusesse, Ancelotti Napolis ja Conte, kes minu arvates on maailma parim treener. Järgmine hooaeg tuleb põnev."

"Olen juba oma tuleviku osas otsuse teinud, aga ma ei saa veel midagi avaldada, sest mul on endiselt leping Manchester Unitediga," lausus 26aastane belglane. Kas see võib tähendada, et Lukaku liitub näiteks Milano Interiga, kui sealt peaks lahkuma Icardi? Peame ootama.

Lukakul on olnud probleeme Ole Gunnar Solskjaeri käe all koosseisu mahtumisega ning on ka varem tunnistanud, et ei tea, kas jätkab Inglismaal mängimist. Aprillis vastas ta küsimusele, kas jätkab Manchesteris: "Ma ei tea."