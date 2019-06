VIDEO | 13:0!!! Võimsad ameeriklased purustasid jalgpalli MM-i rekordi 

Naiste jalgpalli MM-il jätkatakse rekordite purustamist, sest vaid mõne päeva eest sai brasiillasest Cristianest turniiri vanim kübaratriki löönud mängija ning Formiga on nüüd esimene jalgpallur, kes seitsmel MM-il mänginud ja samuti ka vanim MM-il mänginud pallur.

Ameeriklased võtsid suurima võidu rekordi Saksamaa naistelt, kes 2007. aastal Argentinat 11:0 loputasid. Meeste MM-ide suurim võit on selles tabelis alles neljandal kohal. Ungari alistas 1982. aastal El Salvadori 10:1. Nende tulemuste kõrval on Eesti 0:8 kaotus Saksamaale eilses EM-valikmängus tühiasi.

USA peatreener Jill Ellis oli samuti rahul. "Arvan, et suhtumine oli paigas, ründajad olid tulemuslikud ja hoidsime oma värava puhtana. Tahtsime ründama tulla ja seda me ka tegime. See oli vägev, olin neid vaadates pisarates."