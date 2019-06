ÕL SARDIINIAS | Hyundaid eriti räpases mängus süüdistanud Ogier: usun, et Adamo mõtleb järgmine kord rohkem 

"Minuni jõudis teave – ma ei saanud seda ühegi piloodi ega kaardilugeja käest –, et Hyundai tiimipealik Andrea Adamo palus Dani Sordol peatuda ja edasi sõita alles enne Kris Meeke'i. See oli väga õel kavatsus ja olen õnnelik, et Dani on suurepärane inimene ega nõustunud seda tegema," ütles valitsev kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier Portugali ralli pressikonverentsil.

Sordo oleks sõitmist jätkanud enne Meeke'i, mistõttu oleks põhjaiirlane pidanud hispaanlase tolmupilves kihutama. Tolle pühapäeva hommikul võitlesid Neuville ja Meeke teise koha pärast, viimase sõiduviga lubas Hyundai esinumbri mööda. Ralli viimasel katsel sõitis Meeke oma auto katki.

Sardiinias kinnitas Ogier, et on temani jõudnud teabes endiselt kindel. "Mind ei huvita, kas see tekitab poleemikat või mitte. Olen veendunud, et härra Adamo teab, millest rääkisin. Järgmine kord, kui selline võimalus peaks tekkima, usun, et ta mõtleb rohkem, kas seda teha või mitte. See oli ainus põhjus, miks selle info välja ütlesin."

Prantslane lisas, et mõni strateegia – näiteks vales järjekorras starti minemine – on rallispordis olnud aastaid ja iga tiim on seda millalgi kasutanud. "Kuniks reeglid seda rangelt ei keela, polegi midagi rohkem öelda.

Ma ei öelnud stardijärjekorra rikkumise kohta midagi, aga sellel, mida pressikonverentsil mainisin, pole rallispordis kohta. Saan aru, miks Hyundai pole seda infot kinnitanud. Võtsin aega, et mõelda. Usun, et käitusin õigesti."

MM-sarja üldarvestus