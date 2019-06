KEHV ÕHTU: Eesti võrkpallikoondis jäi kindlalt Hollandile alla, naised kaotasid Kreekale 

„Mingil hetkel hakkas palavus meid kimbutama ja siis distsipliin veidi kadus, mis tähendab, et hakkasime tegema lihtsaid, aga valusaid vigu, samas oli täna palju rohkem võitlust kui esimeses omavahelises mängus Tartus. Panime vastase serviga surve alla, 16 ässa ja vaid 11 viga on väga korralikud näitajad. Alla jäime kaitsemängu kvaliteedis, aga kokkuvõttes oli täna korralik mäng," ütles mängu järel naiskonna peatreener Andrei Ojamets volley.ee vahendusel.

Ka Eesti meeskond mängis võõrsil ning pidi leppima kuiva 0:3 kaotusega Hollandile. See oli Kuldliigas esimene kord, kui Eesti ühtegi geimi võita ei suutnud. Esimeses geimis jäid eestlased alla 19:25, järgmises saadi kaks punkti vähem ja teine geim Hollandile 17:25, mis jäi ka kolmanda geimi tulemuseks.

Kuna Kuldliiga finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja ning koha nelja seas tagab ka korraldaja, siis Eesti meeskonnal on koht nelja seas olemas.

Enne mängu sõnas abitreener Rainer Vassiljev, et Eesti tegutseb juba finaalturniirile mõeldes ja sellest tulenevalt otsikatse ka parimat koosseisu. "Võrreldes esimese mänguga on meie poolt mitmeid muudatusi, rohkem saavad platsile need mehed, kes koondisega hiljem liitusid. Hakkame otsima seda koosseisu, kes finaalturniiril mängib."