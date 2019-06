ÕL SARDIINIAS | Kohtunikud andsid hätta jäänud rallipilootidele armuaega 

Pikalt WRC-autoga MM-sarjas kihutanud Östberg roolib tänavu Citroeni R5-masina rooli. Selle autoga sõidetakse rallimaailma tugevuselt teises klassis ehk WRC2s.

31aastase norralase üheks suuremaks ülesandeks on aidata Citroenil autot arendada. Samme on vaja astuda veel palju, kuna Östberg on korduvalt tõdenud, et Citroen C3 R5 näol pole tegemist väga hea autoga. Vähemalt mitte veel.

Eile pidid Sardiinia rallil starti minevate ekipaažide autod läbima tehnilise kontrolli. Östberg ja Veiby palusid varukäigukasti uurimiseks ajapikendust, kuna see ei jõudnud õigeks ajaks Algheros asuvasse ralliparki.

Kohtunike sõnul peavad norralased Rahvusvahelise Autoliidu tehnilist delegaati teavitama kohe, kui varuosa on võimalik üle vaadata. Küll on seatud kõige hilisem aeg, mil seda teha veel saab – Eesti aja järgi täna kell 12.

Kui Östberg kihutab Citroeniga, siis 22aastase Veiby istumise all on mullu Hispaania MM-rallil võistlusdebüüdi teinud Volkswagen Polo R5. Eelmisel etapil Portugalis lõppes talendika norralase ralli varakult, kuna tema masin süttis. Sama probleem on tabanud ka mitmeid teisi Volkswageni ralliauto omanikke.

Mõned päevad hiljem teatas Volkswagen, et on probleemile jälile jõudnud. Murekohaks osutus bensiinipaagi ventiil, mis on algselt autosse lisatud hoopis tuleohutusnõudena. Ventiil pidi üle katuse käies paagi sulgema ning tagama, et kütus ei sattuks paagist välja.

Paraku töötas Volkswageni ventiil liiga hästi ehk tavaolekus ei pääsenud sealtkaudu paaki piisavalt õhku, mistõttu hakkas see rõhu tõttu paisuma. Paagi kõrval paiknevast summutist tulevad kuumad gaasid kahjustasid lisaks veel paagi kaitset ning nii tulekahjud alguse saidki.