13:0 kütab kirgi! Miks ei võidetult inimlikult? Kas väravate tähistamine oli jäle? 

„Arvan, et oleks võinud võita inimlikult ja vastast austades, kuid nad lihtsalt ei tahtnud,“ ütles Rustad. „Viimaste väravate tähistamine oli täiesti ebavajalik. Miks seda tehti?“ Enam kui sada korda Kanada koondise särki kandnud Kaylyn Kyle lisas: „Minu jaoks on nad maailma parim naiskond, aga praegu käituti jäledalt, ausõna!“

Tailannad pärast kaotust. AFP/Scanpix

USA peatreener Jill Ellis oli samuti rahul. „Arvan, et suhtumine oli paigas, ründajad olid tulemuslikud ja hoidsime oma värava puhtana. Tahtsime ründama tulla ja seda me ka tegime. See oli vägev, olin neid vaadates pisarates.“