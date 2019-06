ÕL SARDIINIAS | Thierry Neuville: mul on Tänaku ja Ogier' ees eelis 

"Sardiinia saab kõigi jaoks olema raske ralli. Samuti huvitav, kuna meie kolm võitleme tiitli eest, aga tagapool on reedel head lähtekohta omavad näljased mehed, kes lähevad endast kõike andma," kostis Neuville.

Lisaks belglasele olid rallieelsel pressikonverentsil Kris Meeke, Esapekka Lappi ja Teemu Suninen. Viimasel on Sardiinias uus kaardilugeja, teda aitab navigeerida kogenud Jarmo Lehtinen.

Selle hooaja alguses oli Sunineni paarimeheks 40aastane Marko Salminen. "Tunnen, et olen siiani üpris roheline sõitja ja on suurepärane, kui mu kõrval on kogenud mees, kes saab nippe anda. Pean praegu õppima nii palju kui võimalik," selgitas 25aastane meie põhjanaaber vangerdust.