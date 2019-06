Kui imet ei juhtu, peab Novosjolov EMist loobuma 

Turnau eemalejäämine EMist on täitsa kindel, Novosjolov konsulteerib veel tohtritega. „Esimese prognoosi kohaselt ma kätt nii kiiresti korda ei saa. Lähen täna õhtul uuesti arsti juurde. Võistlen vaid juhul, kui juhtub ime,“ rääkis 39aastane sportlane neljapäeva hommikul Õhtulehele.

Eesti meeskond valmistus EMiks Haapsalus, sparringupartneriteks on Venezuela ja Soome koondis. Küünarnukitrauma hakkas Novosjolovit ägedalt kimbutama 8. juunil. „Ma ei suutnud mõõkagi käes hoida,“ lausub ta.

Novosjolov nimetab oma hooaega viletsaks. „Ma ei saa öelda, et olin laagris väga heas hoos,“ nendib ta. „Kõige mõistlikum on end terveks ravida ja valmistuda MMiks. Samamoodi tegutseb ka Peeter.“

Praeguse seisuga läheb esmaspäeval Saksamaal algava EMi individuaalturniiril Novosjolovi asemel areenile tema õpilane Ruslan Eskov, võistkonnavõistlusel kasutatakse kogenud Marno Allikat.

EMil kehastub koondise liidriks Sten Priinits, kes andis vormile viimase lihvi Poolas. „Mulle meeldib see roll, kuigi see on pingeline ja sööb kõvasti närve,“ arutleb ta. „Samas muutun nii vaimselt tugevamaks.“

Priinits on tänavu läbilöögi nimel palju tööd teinud. Ta käis talvel usinalt Venemaal laagrites. „Ma ei olnud nii suuremahulise sparringuga harjunud,“ sõnab ta siiralt. „Võistlused läksid järjest aia taha. Keha andis märku, et vanus on 30 pluss. Võtsin jala gaasipedaalilt ära ja tulemused muutusid paremaks.“