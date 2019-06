ÕL SARDIINIAS | Ott Tänak: tänane võistluspäev saab olema võtmetähtsusega 

Täna minnakse rajale MM-sarja järjekorras ehk tiitli eest heitlevad Sebastien Ogier, Ott Tänak ja Thierry Neuville alustavad vastavalt esimese, teise ja kolmandana. Rallil, kus tee puhastamine mängib suurt rolli, on parem saada lähe tagantpool.

Seitsmendat järjestikust maailmameistritiitlit jahtiv Ogier tõdes, et Sardiinia on üks raskemaid rallisid, kus esimeste seas rajale minna. "Usun, et Austraalia on kõigi jaoks hullem. Samuti polnud kerge kaks nädalat tagasi toimunud Portugali võistlus," märkis ta.

Tänak tõdes, et tänane võistluspäev saab tema ja kaardilugeja Martin Järveoja jaoks olema võtmetähtsusega. "Kui oleme päeva lõpuks esikolmikus, on väga hästi läinud. Hea koht reedel on ülejäänud ralli jaoks väga tähtis," ütles eestlane. "Kindlasti on puhast rallit probleemideta raske teha, aga usun, et hea tulemuse saamiseks on see eesmärk number üks."

Toyota esinumbri hinnangul on Sardiinia keeruline ralli, kus valitsevad rasked olud. Kaasa ei aita ka taevataat, sest tänaseks lubas ilmateade mõnes kohas üle 40kraadist leitsakut. Ralliparki võõrustavas Algheros pidi temperatuurinäit kerkima 39ni.

Tee puhastamine on Sardiinia ralli üks märksõnu. Mis teeb selle ülesande Vahemere suuruselt teisel saarel eriliseks? "Mingil määral see, et teed on üldiselt üsna kõva põhjaga ja kui on värske kruus peal, pole rehvidel kuhugi sisse minna ja on raske pidamist tekitada," selgitas MM-sarja teine mees.

Neuville leidis aga eilsel võistluseelsel pressikonverentsil, et väga kuivad ilmaolud peaksid pilootidele mokkamööda olema. "Puhastamist peaks olema vähem kui eelmistel aastatel, aga eriti esimesel startijal saab kindlasti raske olema," lausus belglane.

Järjestus pärast Sardiinia ralli 1. kiiruskatset: