Tallinna Flora täiendas oma ridu Eesti koondislasega 

Eelmise hooaja kahe järjestikuse põlvevigastuse tõttu praktiliselt vahele jätnud Jääger on alates aasta algusest treeninud Floraga ning lähedal platsile naasmisele. Nüüd on kindel, et kogenud keskkaitsja jätkab karjääri Flora särgis.

Flora särgis väljakule naasmist ootab Enar igatahes suure põnevusega. „Olen meeskonnaga juba päris pikalt trenni teinud ja mängijaid tunnen ka, nii et muljed on väga head! Kaua aega pole mänginud, ikka tahaks juba tagasi olla. Õnneks pole palju jäänud, viimased pingutused veel ja siis peaksin valmis olema,“ lausus sügisel põlve vigastanud Jääger.

„Meil on rõõm, et Enar Jääger on tulnud jälle koju tagasi. Hetkel on ta taastumas põlvetraumast ning taastusravi on kulgenud hästi. Juba juulist peaks ta olema mänguvalmis ja mõistagi toob tema lisandumine noorde meeskonda kasulikku kogemust,“ lausus Flora spordidirektor Norbert Hurt.