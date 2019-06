Sebastien Ogier oma lapsikust veast: see polnud väga tark lüke mu poolt 

"Teadsin väga hästi, et see kivi on seal, kuna sõitsime seda katset enne rallit kolm korda. Tundub, et keerasin lihtsalt liiga vara. Jah, seal oli küll väikene nukk, mistõttu ei näinud seda kivi kohe, aga ma teadsin, et see on seal. Seega selgelt minu viga."