Nördinud Tänak: ralli on vahel ikka täiesti pullikaka 

Kaheksandal katsel suutis kulunud rehvidega kolmikust ainsana suuremaid vigu vältida Tänak, kes siiski finišis oma pahameelt väljendas. "Kõik on rikutud. Teistel on kasutada uuemad rehvid. Ralli on vahel ikka täiesti pullikaka," sõnas eestlane WRC otse-eetris.