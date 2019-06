WRC ÕL SARDIINIAS | Richard Millener: ma ei oodanud, et saan rallitiimi pealikuna M-Spordis töötada. Malcolm Wilson oli ju seda alati teinud! Henry Lääne, Alghero , täna, 07:05 Jaga: M

ÕNNELIK: Richard Millener tunneb meeskonna pealiku rolli üle rõõmu, kuid tunnistab, et töö pole kerge. M-Sport / Andre Lavadinho

„Ma poleks kunagi uskunud, et teen midagi sellist, see kõlab väljamõeldisena,“ rõõmustab M-Spordi rallimeeskonna pealik Richard Millener oma ametikoha üle. „Käisin esimest korda võistlusel 2001. aasta Suurbritannia MM-etapil. Mõtlesin, et oleks imeline, kui saaksin ühel päeval rallimaailmas töötada. 18 aastat hiljem on vahva mõelda, et olen tiimi eesotsas.“