ÕL SARDIINIAS | Tubli avapäeva teinud Tänak: kui sind pannakse veel raskemasse olukorda, on raske rõõmus olla 

Kuna Sardiiniasse MM-sarja liidrina tulnud Sebastien Ogier sõitis viiendal katsel vastu kivi ja katkestas, pidi Tänak pärastlõunastele mõõduvõttudele startima esimesena. "Teisel läbimisel oli üks sõidujoon vähem, eks see oligi see erinevus. Osad katsed olid üsna okeid, aga eriti mingisugused kitsad lõigud olid väga keerulised, sest rööbas oli kruusa täis," lausus saarlane.

Ralli seitsmes katse jäeti pealtvaataja terviserikke tõttu pooleli pärast seda, kui finišisse olid jõunud Tänak, Thierry Neuville ja Elfyn Evans. Seega oli ülejäänud pilootidel päeva kaheks viimaseks katseks kasutada paremas korras rehvid. Kaheksanda kiiruskatse finišis kommenteeris Tänak olukorda emotsionaalselt: "Teistel on uued rehvid. Ralli on mõnikord pullikaka."

Päeva lõpus lisas ta: "Loomulikult on emotsioonid [üleval]. Kui oled päev läbi vaeva näinud, niikuinii on stardipositsioon keeruline ja sind pannakse veel raskemasse olukorda, on raske rõõmus olla."