Esapekka Lappi: häiriv, et kui sellisel rallil reede nihu läheb, on nädalavahetus lõppenud 

"Vahel on tõesti asi minus, kuid seekord oli meil kahjuks käigukastiga probleeme, mistõttu polnud meil paaril katsel turbot. Tavaliselt teen selliseid vigu mina, kuid oleme kõik inimesed," viitas Lappi mehaanikutele. "Kui kõik oli korras, siis näitasin ikkagi head minekut."

"See on muidugi häirv, et kui sellistel rallidel reedene päev nihu läheb, siis oled ülejäänud nädalavahetust silmas pidades ikka väga kehvas seisus. Siit [stardikohalt] pole väga väga reaalne enam kedagi püüda," jätkas ta.