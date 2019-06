LUMESÕIT JÄTKUB! Rootsi Ralli ja WRC jõudsid viimaks kokkuleppele 

"Meie ambitsiooniks oli sõlmida uus kolmeaastane leping ja see meil õnnestus," lausus Rootsi Ralli tegevjuht Glenn Olsson. "Olen väga rahul, et kokkuleppeni jõudsime ja WRC naaseb Rooti ja Norra teedele. Väledate WRC masinate kihutamine lumel ja jääl on alati väärt vaatepilt, pakkudes ainulaadset sportlikku väljakutset. Värmlandi piirkond on rallit suurepäraselt võõrustanud ja hindame kõrgelt WRC, fännide ja meedia toetust Rootsile.