Kannatamatu kodupublik vilistas Copa Americat võidukalt alustanud Brasiilia välja 

Brasiilia peatreener Tite ütles, et oskas fännide negatiivset reaktsiooni tegelikult oodata. "Peame aru saama, et kui me ründame ja võimalusi tekitame, siis nad aplodeerivad. Olles viibinud suurtes, mõnikord kui sa tulemust ei too, siis ära oota, et fännid aru saavad. Nad vilistavad. Kui sa söödad taga palli, äärekaitsjalt keskkaitsjale ja väravavahile, siis esimene asi, mida kuuled, on vilekoor," lausus Tite.