Eluohtliku kukkumise üle elanud Froome vigastas ka kaela ja jääb pikaks ajaks haiglasse 

Neljakordne Tour de France'i võitja kaotas kukkumise tõttu teadvuse ning viidi tõsiste vigastustega haiglasse, kus selgus, et Froome murdis oma reieluu, küünarnuki ja mitmeid roideid.

34aastane rattur võttis käed juhtraualt, et nina nuusata, kuid kaotas kiirusel 54 km/h tasakaalu ja tagajärjed on teada.

Froome'il oli kuuetunnine operatsioon, mida teda opereerinud arst Remi Philippot kirjeldas kui õnnestumist, kuid ei osanud täpset taastumisaega nimetada. "Võib-olla peame veel midagi tegema. Võib-olla ei lähe taastumine nii, nagu me tahaksime," lausus Philippot.

"Chris oli täiesti ärkvel, ta tahtis teada, millal jälle sõita saab. Professionaalsetel sportlastel on hea mentaliteet ja nad tahavad võita, aga ma arvan, et pean tal natuke hoogu maha võtma, sest luu taastumine võtab vähemalt kaks kuud ja me peame kannatlikud olema."