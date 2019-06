ÕL SARDIINIAS | Suurepärase valiku teinud Tänak: ralli on alles poole peal, pärastlõuna tuleb karm 

Ehkki Tänak oli laupäeva esimestel katsetel vapustavas hoos, tõdes ta, et ralli on alles poole peal ja kuus sekundit pole säärastes oludes eriline vahe. "Usun, et pärastlõunased katsed saavad olema olude poolest ralli kõige karmimad. Peame sõitma nii, et meid mingid probleemid ei tabaks. Samuti tuleb hoida head rütmi, kuna Dani hakkab meid kindlasti suruma."