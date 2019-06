Latvala: "Minuga pole tükk aega seda juhtunud, et peaaegu kokku kukun" 

Täna lõunapausil küsiti tema käest, kas ta tundis tõesti, et see on vajalik. "Absoluutselt. Kõik oli nii hästi minemas, ütles Latvala. Viga ei tulnud sellest, et liiga palju surusin. Rumal eksimus selles mõttes, et ma ei keskendunud selles kurvis ehk piisavalt ja keerasime auto katusele."