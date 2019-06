Probleemide küüsis Ogier näeb kehvas olukorras ka positiivset: vähemalt sain oma mehaanikuoskused proovile panna 

"Ma näen ka positiivset. Vähemalt sain oma mehaanikuoskused proovile panna," naerab Ogier, kes sarnaselt Neuville'iga probleemide küüsis olnud. "Enne kokkupõrget olin ma esimeses splitis kiireim, mis on siiani ainuke positiivne asi."

"Täna mul neid märkmetes polnud. Loomulikult olin optimistlik, üritasin suruda, aga kurvist väljumisel olid teravad kivid, mida ma eelnevalt läbi sõites ei näinud. Arvasin alguses, et lihtsalt rehv läks katki, aga kahjuks sai ka vedrustus viga. Taas ei olnud mingeid varuosi, seega tegime kiire paranduse, et vähemalt hooldusalasse jõuda ja pärastlõunal normaalse autoga sõita," lausus kuuekordne autoralli maailmameister.

Punktikatselt on Ogier sõnul raske midagi püüda. "Kahjuks teame juba, et alustame ees ja katse on väga liivane, aga võib-olla üks punkt? Iial ei või teada. Selleks me siin oleme, et saada kõik punktid mis võimalik. Pärastlõunal on plaanis hea kiirusega sõita ja edasi minna."