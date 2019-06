Vormel 1 Vormelitiimi boss meenutab: sõitjad tõmbasid enne starti suitsu ega polnud piisavalt heas füüsilises vormis, et lõpuni sõita Toimetas Mart Treial , täna, 18:27 Jaga: M

Franz Tost. AFP/Scanpix

Viiekordne vormel 1 maailmameister Lewis Hamilton on sel hooajal korduvalt tõstatanud teema, et võidusõitmine peaks olema pilootidele füüsiliselt suurem väljakutse. Toro Rosso tiimi boss Franz Tost leiab, et sõitjate kurnatust pole nii lihtne tagada, sest mehed on palju paremas vormis kui mõnekümne aasta tagused piloodid.