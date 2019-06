Vollemehed lõpetasid Kuldliiga kuiva kaotusega, naised Hõbeliiga raske võiduga 

Eesti koondise nurgaründaja Robert Täht ütles volley.ee-le , et täna ei sujunud asjad platsil kuidagi. "Enne mängu treener ka riietusruumis kruttis meid kõvasti üles, ütles, et see on peaproov ja viimane mäng Tartus. Ja soojenduse põhjal tundus samuti, et me oleme valmis. Aga platsi peal, kui asjad sujuma ei hakanud ja mingeid lahendusi ei tulnud, siis kaotasime liiga kiiresti pea ega õnnestunud sinna mängu sisse saada. Kuigi esimesed kaks geimi oli kahepunktiline vahe ainult, siis mängupilt päris selline ei olnud. Hispaania üllataval kombel pani meid täna paika.

Ikka annad endast parima, teed maksimaalselt. Nüüd tund aega räägime riietusruumis asjad läbi, peatreener eesotsas – usun, et tal on ilmselt mõned krõbedamad sõnad meile öelda. Kuulame selle ära ja unustame selle mängu ära. Järgmisel reedel on meil see tõeline asi, mille pärast me siia praegu kokku oleme tulnud. Tuleb see ühine hingamine meil üles leida, täna me seda ei suutnud."