Hirmsa kukkumise üle elanud rattaäss: mul oli palju õnne, et jätkuvalt elus olen 

Neljakordne Tour de France'i võitja kaotas kukkumise tõttu teadvuse ning viidi helikopteriga Saint-Etienne'i haiglasse. Seal selgus, et katki on reieluu, puus, küünarnukk, mitu roiet ning kael (mõra). Õnnetuse põhjus: 34aastane rattur võttis käed juhtraualt, et nina nuusata, kuid kaotas tuulepuhangu tõttu kiirusel 54 km/h tasakaalu.

Haiglas tehti talle kuuetunnine operatsioon ning arsti sõnul peab britt vähemalt kuueks kuuks sadulast eemal püsima.

"Tean, kui palju õnne mul oli, et jätkuvalt elus olen," kirjutas Froome. "Tagasilöök on tõsine, aga keskendun tulevikule. Mind ootab pikk taastumistee, kuid annan endast parima, et see edukalt läbida."

Ta lisas: "Selge see, et ees ootavad rasked ajad, kuid olen toetusavaldustest jõudu ammutanud. Need teevad südame soojaks, poleks osanud sellist toetust oodata."

Esimesed kuus nädalat peab Froome veetma haiglas. Sel aastal teda suure tõenäosusega enam võistlemas ei näe.