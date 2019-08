Ümmarguse võidu saanud Tänak tõusis maailmameistrite kõrvale 

Temaga samal pulgal on omaaegsed maailmameistrid Richard Burns (2001) ja Ari Vatanen (1981). Edetabeli tipus istub Sebastien Loeb, kes on triumfeerinud 79 korda.

Poodiumit on Tänak külastanud 23 korral, millega hoiab ta 24. kohta. Andreas Mikkelsenil ja Timo Salonenil on kirjas üks esikolmikukoht enam. Ka selles arvestuses on tipus Loeb, kes lõpetanud poodiumil 118 rallit.