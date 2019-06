ÄRAHOITAV VIGA? Toyota peainsener teab, mis Tänaku autoga juhtuda võis 

Toyota peainsener Tom Fowler kahtlustab, et tegu võis olla sama probleemiga, mis reedel Jari-Matti Latvala masinat kimbutas. "Tundub, et Jari-Mattil ja Otil oli sama probleem," lausus Fowler Autospordile. "See pole miski, mida me varem näinud oleme. Kõik, mida me teame on see, et kõik osad, mis sellele rallile kaasa võtsime, on ühest partiist. Seega on midagi selle partiiga juhtunud, mis pole päris õige."