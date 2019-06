ŠOKK! Tommi Mäkinen ei suuda juhtunut uskuda: see ei saa tõsi olla! 

"Me ei tea, mis juhtus. See on üks hooaja suurimaid pettumusi. Jälgisime hea nädalavahetuse viimast astet, see ei saa tõsi olla. Loomulikult uurime probleemi lähemalt, aga me ei tea veel, mis juhtus," lausus Mäkinen WRC-le antud intervjuus.