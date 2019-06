VIDEO | Jälle katkise auto tõttu punkte kaotanud Tänak: oleme väga pettunud, et sellised asjad meiega juhtuvad 

"Olen frustreeritud, aga veel kurvem on meeskonna jaoks, et sellesse etappi panustati nii palju ja kaotada see probleemi tõttu, mis autoga juhtus. Sellest on tõesti kahju, lausus saarlane, kes lubab edasi pingutada. "Me võitleme kõvasti. Siiani on olnud raske hooaeg. Üldine seis on parem kui samal ajal aasta tagasi. Kuidagi peame nendest probleemidest üle saama ja tagasi ree peale, et alustada puhta rallisõiduga."