KIRED EI VAIBU! Hyundai boss torkas Ogier'd  

Pärast Sardiinia rallit toimunud pressikonverentsil küsiti, kes Soomes Hyundai kolmandat autot juhib. Kindlalt istuvad Lõuna-Korea auto rooli Thierry Neuville ja Andreas Mikkelsen, kuid ei Sebastien Loeb ega ka Dani Sordo ei tee kaasa kogu hooaega. Tegelikult käib sama ka Mikkelseni kohta, kuid norralase osalemine Soomes on kindel.

Adamo ei vastanud esialgu midagi, aga Fordi rooli keerav soomlane Teemu Suninen ütles, et ta teab küll ühte meest, kes võimalust tahaks. Suninen viitas sellega kaasmaalasele Jari Huttunenile, kes on Hyundai WRC autoga Soome meistrivõistlustel nüüd kaks rallit sõitnud.

Selle peale naljatas aga Adamo, et viimasel ajal on pressikonverentsid kohad, kus suuri uudiseid avaldatakse. Sellega vihjas Hyundai boss Ogier pressikonverentsile Portugalis, kus prantslane süüdistas teda taktikamängude liiga kaugele viimises.

"Tegelikult tahtsid nad õela taktikaga veel kaugemale minna, kuid õnneks polnud Dani Sordo sellega nõus. Mul on informatsioon, et härrasmees Andrea Adamo palus Sordol katsel seisma jääda ja uuesti enne Kris Meeke’i sõitma hakata. See olnuks ikka väga õel,» väitis Ogier toona.