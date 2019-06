Sünnipäevalaps Neuville: Tänak vääris võitu, ta oli kogu nädalavahetuse jooksul teistest peajagu üle 

Terve nädalavahetuse jooksul oli Neuville'il mitmeid probleeme ja belglane pidi leppima alles kuuenda kohaga, täpselt Tänaku järel. "Milline hull lõpp, me ei oleks iialgi sellist stsenaariumi ette kujutanud! Järjekordne hull sõit Ott Tänaku poolt, kes vääris selle ralli võitu, ta oli kogu nädalavahetuse jooksul teistest peajagu üle," sõnas Hyundai piloot, kes oli sellegipoolest oma meeskonna tulemusega rahul.

"Dani (Sordo - toim) võitis selle ralli, Andreas Mikkelsen lõpetas kolmandana, mina sain kuuenda koha, me skoorisime väga olulisi punkte nii meeskondlikus kui ka sõitjate arvestuses, mis muudab sarja veelgi huvitavamaks," lausus Neuville, kes sarnaselt Tänaku ja paljude teiste sõitjatega nüüd pisut jalga puhkab. "Me ei suuda pausi ära oodata: Lähen Ieperisse (linnake Belgias - toim), teeme paar testi, siis muutun isaks ja seejärel saame tulevikule keskenduda."

Ogier seevastu ei olnud Sardiinia ralliga üldse rahul. "Loomulikult ei olnud see meie jaoks positiivne nädalavahetus, aga selline on autosport. Peame seda aktsepteerima ja ma ootan juba järgmist rallit. Enne seda on meil mõnus paus. Naudin puhkust ja muidugi läheme uuesti Soome, kus proovime otsast alustada."