UUS MÄNGUPAIK! Mattias Käit lahkus Fulhamist 

Viimastel aastatel Fulhami U23 meeskonnas pallinud Käit sõlmis lepingu kolmeks aastaks. "Olen väga õnnelik, et tulen Sloveeniasse ja liitun tipptasemel klubiga, millel on kõrged ootused," lausus Käit klubi kodulehele. "Mängitakse agressiivset, atraktiivset jalgpalli, mis aitab mul edasi areneda. Olen kindel, et Domžale on minu jaoks praegusel hetkel parim valik, sest siin on keskkond, mis on tuntud hea töö poolest noorte mängijatega."