Tänak oli Sardiinias võimas, aga kui Toyota otsustab streikida, pole midagi teha 

Dani Sordole võis küll võit viimasel kiiruskatsel sülle kukkuda, kuid nagu hispaanlane pärast rallit õigesti märkis, suutis ta nädalavahetuse jooksul näidata väga head kiirust. Pealegi on rallispordi DNAsse kodeeritud, et oodata tuleb ootamatut.

Muidugi, Ott Tänaku võit olnuks õiglane. Kuid rõõmu saab tunda ka Sordo üle. Hyundai piloot oli võidukonkurentsis nii Mehhikos kui ka Portugalis, ent tehnilised probleemid tõmbasid tema lootustele kriipsu peale. Sardiinia võit annab talle 5.

Nüüd saab olema huvitav näha, keda kasutab Hyundai järgmisel MM-etapil Soomes, mis sõidetakse 1. – 4. augustini. Thierry Neuville'i ja Andreas Mikkelseni koht on raudkindel. Samas pole meie põhjanaabrite juures toimuv ralli Sordole kunagi eriti istunud, mida tõestab ka statistika – hispaanlane on WRC-autoga Soomes startinud üheksa korda, parimaks kohaks on neljas.

Millised on Lõuna-Korea autotootja rallitiimi valikud? Sebastien Loeb Soome ei tule, see on selge. Teemu Suninen tõstis Sardiinia ralli pressikonverentsil üles Jari Huttuneni nime, kes on Hyundai WRC-masinaga Soome meistrivõistlustel sõitnud.

Huttuneni võimetest WRC-roolis on aga selle põhjal raske aimdust saada. Valim on väga väike, lisaks on ta mõõtu võtnud vaid ühe teise WRC-autoga sõitnud piloodi vastu. Riihimäki rallil jäi ta 12 sekundiga alla Toyota Yarisega kihutanud Takamoto Katsutale.

Ehk võiks oodata Hayden Paddoni tagasitulekut? Uusmeremaalasele Soome teed sobivad ja ta on Hyundaiga väga tihedalt seotud. Tema rallitiimi omanduses on mitu Lõuna-Korea tootja masinat.

Võimalikke nimesid võib ju õhku visata, kuid samas on selge, et üleliia loogilisena keegi neist ei kõla. Ka tiimipealik Andrea Adamo jäi Sardiinias Soome koosseisust rääkides napisõnaliseks.