Toyota president tegi erandliku pöördumise: „Ja Ott... Ma ei unusta kunagi seda pettunud nägu, kui ta autost välja astus.“ 

Ott Tänaku ja Martin Järveoja autot tabasid probleemid ralli viimasel kiiruskatsel ja eestlased jäid ilma juba kindlana tundunud võidust. „Sardiinia ralli lõpp oli südantlõhestav. Tundsin Oti ja Martini ambitsiooni mind poodiumile tuua, kuid olin sõnatu, kui nende auto viimasel katsel kiirust kaotas. Samas tean, et pettumus on kõige suurem just piloodi ja kaardilugeja jaoks,“ teatas Toyoda pressiteate vahendusel.

Muuhulgas avaldas ta toetust ka Kris Meeke’ile ja Jari-Matti Latvalale, kelle tänavune hooaegpole kulgenud loodetult. „Ja Ott... Ma ei unusta kunagi seda pettunud nägu, kui ta autost välja astus. Ta embas ükshaaval kõiki mehaanikuid, et kurbusele koos tiimikaaslastega vastu astuda. See oli liigutav stseen. Südames tunnen, et Ott ja kõik ülejäänud numbri all 8 sõitva auto tiimi liikmed peavad olema tšempionid.“