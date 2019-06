Tänaku allkirja jahtiv M-Spordi boss avaldas kogu meeskonna poolt eestlastele kaastunnet 

„Tahan Otti tagasi. Oleme läbirääkimisi pidanud, kuid need pole olnud veel kuigi tõsised. Tean, mida Ott tahab, ja tean, mida numbrid räägivad. Saadaolevatest sõitjatest on ta ilmselt ainus, keda tahan,“ teatas meeskonna boss Malcolm Wilson mai alguses.

63aastane britt pole tänavusest hooajast enam M-Spordi rallitiimi juht – selleks on tema endine parem käsi Richard Millener – aga firmas kuulub otsustav sõna endiselt Wilsonile.

Veidi varem levis aga M-Spordi e-kiri, kust leidis Milleneri pöördumise. Kõigepealt kiitis ta oma mehi ehk Teemu Sunineni ja Elfyn Evansit, kuid seejärel teatas ta: „Lõpuks tahan kogu meeskonna poolt öelda, et tunneme Otile ja Martinile kaasa. Nende kiirus oli sel nädalavahetusel aukartustäratav. Tean, mida nad praegu tunnevad.“

Tänak ise on varem öelnud, et sooviks tuleviku osas selgusele jõuda võimalikult kiiresti ja lepingule allkirja panna. Võitlust peaksid pidama Toyota ja M-Sport, kuid ei saa välistada, et oma võimalust haub ka Hyundai.