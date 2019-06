Koondise ukse taha jäänud Kirpu: hooaeg on ilmselt lõppenud 

EMi eel treenis Kirpu küll koondisega ja see andis vihje, et ehk võib ta MMiks taas naiskonda mahtuda. Tänane teade sotsiaalmeedias annab omakorda märku, et vehkleja ise oma võimalustesse eriti ei usu. „Minu vehklushooaeg lõppeb ilmselt siin. Esimene koht Eesti karikavõistlustel, teine koht Eesti meistrivõistlustel, Dubai MK-etapi finalist,“ loetles ta oma saavutusi. „Lõpetan hooaja Eesti neljanda numbrina.“