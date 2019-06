Sebastien Ogier: ma ei muretse Tänaku kiiruse pärast, meie auto läheb paremaks 

"Mõnes mõttes on tore, et Ott Tänak MM-sarja liidriks tõusis, sest ta peab hakkama Soomes teed puhastama. Seni pole esikolmiku vahel see kohustus ühtlaselt jaotunud. Mina pidin esimesena startima kolmel kõige hullemal rallil, Rootsis, Portugalis ja Sardiinias. Ott on seda teinud ainult Mehhikos. Ja kui Thierry Neuville Tšiilis esimesena rajale läks, sadas seal vihma," rääkis ta Prantsusmaa spordilehele L'Equipe.