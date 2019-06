Maailma tipptiimiga liitunud Täht: selline võimalus võib tulla ainult kord karjääris. Võib olla aga mitte kunagi  

Itaalia tippsatsi näol on tegemist viimasel kolmel aastal Meistrite liigas Final Four'i jõudnud tiimiga, kelle rünnakuvankrit vedas mullu maailma parimaks võrkpalluriks peetav Wilfredo León. Täht tunnistab ausalt, et kui Perugia võimalus tekkis, ei kavatsenudki ta sellest lahti lasta.

Itaalias tuleb tal koha eest algkoosseisus hakata võitlema Kuubas sündinud, ent nüüd Poolat esindava Leoni ja 22aastase ukrainlase Oleg Plotnitskiga. Neljanda nurgaründaja nimi on veel lahtine, kuid esialgu paistab, et klubis jätkab ka kauane Itaalia koondise põhimees Filipo Lanza.

Saapamaal kehtib reegel, et väljakul peab alati olema neli itaallast. See tähendab omakorda, et algkoosseisu on samaaegselt asja vaid kahel leegionäril. Lepingut allkirjastades öeldi Tähele, et need kohad peaksid kuuluma just nurgameestele.

„Meil on küll üks serblasest temporündaja, Marko Podraščanin, kuid tema peaks mängima ainult Meistrite liigat,“ lausub võrukas. „Kui nii juhtub, siis on nurgas välismaalased. Aga kui Lanza jääb klubisse, siis võib ta hakata kaarte segama. Siis on juba puhtalt peatreeneri valik.“

„Mulle on lubatud võitlust oma koha eest,“ jätkab Täht. „Eks ma olen mõelnud need variandid läbi, kui ei õnnestu platsile murda. Samuti ka need, kui õnnestub. Perugia võimalus ei teki iga aasta. Võib olla ainult kord karjääris. Võib olla aga mitte kunagi. Olen ikkagi lapsest saati unistanud sellest. Maailma parimatega on igal juhul kasulik mängida, vahet pole, mis see lõpptulemus siis on.“

„Mind ei ostetud sinna odavalt. Klubil on minu suhtes ikkagi mingid ootused, mida näitas ka nende soov esialgu teha pikemat lepingut.“