ÕL AMSTERDAMIS | Eesti 3x3 koondis kaotas MMil ka Mongooliale ja ilmselt suurde mängu enam ei sekku

Pikalt pole aega põdema jääda, kahe matši vahele jääb napilt tund. „Nüüd on meie kord reageerida, oleme selg vastu seina. Mongoolia on vaja ära võtta,“ utsitas peatreener hoolealuseid. „Aga nad mängivad hästi, saab väga raske mäng olema. Nad on palju kokku mänginud ja teavad, mida kohtunikud lubavad.“