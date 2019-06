OTSEPILT | Eesti 3x3 koondis alustas MMi valusa kaotusega, kell 15.50 mängitakse Mongooliaga

Puerto Ricoga mängu algus oli tasavägine. Eesti läks Lipsu raskest kaugviskest 5:3 ette, aga siis leidsid kolmesejoone tagant rütmi ka vastased. 3x3 mängus on see eriti oluline, sest tabav kaugvise annab kaks ja kaare seest saab teenida vaid ühe silma.

Eestile anti MMil 16. asetus. Alagrupikaaslastest on see kõrgeim Venemaal (2.), siis tuleb Mongoolia (8.), siis Ukraina (12.) ja lõpuks Puerto Rico (20.). Finaalturniiril mängibki 20 tiimi. Venemaa ja Ukrainaga kohtub Eesti neljapäeval. Veerandfinaali jõudmiseks tuleb Eestil pääseda alagrupis kahe parema sekka.

Eesti eesmärk on jõuda veerandfinaali. See tähendaks Eesti olümpiakomitee B-kategooria toetust. Sõltuvalt kohast on palgafond kaheks aastaks 38 400 – 96 000 eurot mängija kohta.