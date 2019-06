GALERII | Martin Reimi aeg on läbi! Eesti koondise treenerid esitasid lahkumispalve

"Saime aru, et jalgpalliliidu juhatus ei saa otsustada, kas treenerid saavad jätkata. Saaksime otsustada ainult seda, et nad ei jätka. Esitasime Kivisilla ja Lehistega treeneritele palve, et nad räägiksid täna omavahel ja jõuaksid veendumusele, kas nad tunnevad, et nad suudavad kraavi läinud vankri tee peale tagasi tuua. Täna kell 18.15 sain kõne peatreenerilt, kellega rääkisime umbkaudu kolmveerand tundi. Ta ütles, et treenerid arutasid omavahel asju poolteist tundi ja lõpuks leiti, et õigem oleks, kui nad tagasi astuksid. Muuhulgas ütlesid nad, et võime septembris olla veel hullemas seisus kui praegu."

Samal teemal Õhtuleht | Kolmas poolaeg | Õhtulehe raadio KOLMAS POOLAEG | Eesti jalgpalli nõiaring – ilusad kaotused, äkilised optimismisüstid ja valusad koslepid "Rääkisime juhatuse koosolekul ka sellest, mis saab edasi. Saime jalgpalliliidu juhatuselt volituse alustada läbirääkimisi kahe inimesega. Üks on eestlane, teine ei ole eestlane. Üks kandidaat on number üks, teine on number kaks. Kui number üks ütleb "jah", siis on korras. Me pole kummagi kandidaadiga veel suhelnud, sest protsess algas täna kell 18.30. Ei juhtuks midagi, kui me saaks uue peatreeneri paika juuni lõpuks, aga usun, et saame varem."

"Tahame 2020. aastal võita Balti turniiri ja Rahvuste liiga D-taseme võidu. Need on eesmärgid, millega treeneri vahetamisel arvestame. Ideaalis oleks tahtnud peatreenerit vahetada just 2020. aastal, aga mäng Saksamaaga sundis meid olukorda forsseerima."

Aivar Pohlak esmaspäevasel pressikonverentsil. Martin Ahven

"Isikuomadused on olulised. Meie tänaseni töötanud treenerite tiim oli väga ratsionaalne ja professionaalne. Mängijate mees-mehe juhtimine oli võib-olla kõige nõrgem koht. Ja mängijate emotsionaalne ettevalmistamine. Aga kirjutan alla ka Mart Poomi juhatuse koosolekul öeldud sõnadele, et "Kurat, Eesti koondises mängimiseks ei pea ju mehi motiveerima!""

"Detaile, millest neil päevadel on räägitud, on palju. Suures pildis on treenerite tiim töötanud väga professionaalselt. Kõige lihtsamas tähenduses ka tulemuslikult. MM-valiksarjast võeti sisuliselt maksimum, Rahvuste liigas võideldi kõvasti. Ainus koht, mida saab lugeda altminekuks, oli Balti turniiri kaotus Lätile."

"2016. aastal lahkus Magnus Pehrsson läbi aegade kõige kõrgema võiduprotsendiga peatreenerina ja täna teeb seda Martin Reim. See kirjeldab meie liikumist õiges suunas ja kõrgenenud ootusi. Uus põlvkond on jõuliselt peale tulemas, eriti kui vaadata U17 koondist. Aga kui vaadata mehhanisme, mida alaliidus rakendame, on näha, et me pole rahul tööga, mida klubides noortega tehakse."