Martin Reimi aeg on läbi! Eesti koondise treenerid esitasid lahkumispalve 

Reim oli meeste koondise peatreener aastatel 2016-2019, teenides 36 mängust 13 võitu, 8 viiki ja 15 kaotust. Võiduprotsent 36,1 on taastatud Eesti koondise peatreeneritest kõrgeim. EJLi president Aivar Pohlak tänas treenereid pühendumuse ja tehtud töö eest. "Kohtusime treeneritega ja jagame arvamust, et tagasiastumine on mõistlik. Püüdsime ühiselt leida tunnetust, kas treeneritel on võimalik kraavi sõitnud vanker sealt ise välja tõmmata ja tekkis selge tunne, et see ei õnnestu," märkis Pohlak.