Aivar Pohlak: meil on silmapiiril kaks peatreeneri kandidaati 

Ametlikus pressiteates sõnas Pohlak, et juhatuse erakorralisel koosolekul pandi paika idee edasiminekuks ning juhatus andis volitused alustada läbirääkimisi kahe kandidaadiga.

"Praegu saime jalgpalliliidult volitused alustada läbirääkimisi kahe kandidaadiga. Üks eestlane, üks välismaalane. Rohkem ma ei kommenteeriks, ütlesin isegi palju," lisas Pohlak pressikonverentsil.

"Üks kandidaat on number üks ja teine number kaks. Kui number üks ütleb "jah", siis number kaks ei saa isegi teada, et ta oli kandidaat," selgitas ta olukorda. Seda, kas esimeseks valikuks on eestlane või välismaalane, Pohlak ei täpsustanud.

Valiku tegemisel on EJL-il aega, kuna A-koondise järgmine mäng leiab aset alles 6. septembril. "Ei juhtuks midagi, kui me saaks uue peatreeneri paika juuni lõpuks, aga usun, et saame varem," leidis Pohlak.

Ühtlasi tõi vutiisa välja, millised on kriteeriumid uue juhendaja valimisel ning milliste ootustega edasi minnakse.

"Kui isikuomadustest rääkida... Meie tänaseni töötanud treeneritetiim oli väga ratsionaalne ja jalgpallipõhine. Mängijate mees-mehe juhtimine ja emotsionaalne ettevalmistamine mängudeks oli see kõige nõrgem koht.