Ametist lahkunud Martin Reim: surve ja vastusseis oli liiga suureks läinud 

"Tavaliselt me ei räägi, mis mänguväliselt toimub, sest need on võistkonna enda asjad. Head või halvad, nendega tuleb ise hakkama saada," sõnas Reim.

"Põhja-Iirimaa mänguks valmistmine oli väga keeruline ja pingeline. Arvan, et tegelikult mäng ise meile tuli üllatavalt hästi välja, kuigi kaotasime jälle. Seal oli märke, et peame kõvasti ennast ületama, et head tulemust saada. Peaaegu ka õnnestus," sõnas Reim.

Martin, räägi, mis eilse otsuseni viis sinu peas?

Ütleme täpselt see sama, mida ütlesin pärast mängu Saksamaal. Kui jalgpalliliidu juhatus ehk need, kes otsustavad peatreeneri koha üle või me ise tunneme, et see on Eesti jalgpallile parem variant, siis olen nõus sekundi pealt tagasi astuma.

Mõtlesin väga palju, mis on iga variandi plussid-miinused, võimalused. Nägime, et kuna surve või vastuseis on nii suureks näinud, siis hetkeolukorda vaagides jõudsime otsusele, et meeskonnale ja mängijatele on parem, kui astume tagasi ja nad saavad järgmistele mängudele minna puhta lehe pealt.

Ega väga palju aega pole. Septembri esimene mäng on meeskonnale ülioluline. Treenerivahetus annab esialgu tõuke, mis võib esimesele mängule pitseri anda. Selle peale ka loodame.