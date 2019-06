GALERII | Ametist lahkunud Martin Reim: surve ja vastuseis oli läinud liiga suureks

Mingi hetk on õige peatreeneriametist kõrvale astuda ja see tunne praegu ka tekkis. Arvan, et see variant on parim."

Reim: "See on nüüd väga libe tee vastata. Ühest küljest ei saa olla koondise peatreener, kui ei usu, et suudad iga kord üle lati astuda. Mänge oli üle 30. Ma ei mäleta ühtegi kohtumist, kus oleks midagi rahulikult läinud. Iga kord oli mingeid takistusi, mida oli vaja ületada. Kas võidukohustus või mingi hetk pidime õnnestuma hästi, et vastaseid üle mängida.

Selles, et mänge ei võidetud, polnud süüdi üks või teine asi. See on kõigi vastutus. Loomulikult on mõned mängud, kus kindlasti pead võitma.



Või matšid suurte tiimidega, kellelt on tulnud suured kaotused. See on see, kui on halb päev ja kõik pole kõige paremas toonuses. Siis on see suhteliselt realistlik, et nii võib ka juhtuda.