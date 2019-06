GALERII | Ametist lahkunud Martin Reim: surve ja vastusseis oli läinud liiga suureks 

Poom: "Ma pole nõus pealkirjadega, et koondislased ei tahtnud või olid tahtejõuetud. Praegune mängijate valik, kus enamik tuleb Eesti liigast ja lähevad Saksamaa vastu, see hüpe on väga suur. Vahest lihtsalt mõtled üle või põled lihtsalt läbi.

Ka mina olen mõnes mängus läbi põlenud. Mida kogenumaks saad, seda rohkem oskad oma emotsioone kontrollida. Me ei näe mängijate sisse. Ma ei taha seda põlvkonda maha teha. Käsik on ka põlvkondade vahetus, mis on alati valuline. Jällegi, võib-olla olin liiga karm, aga vastutus pole mitte ainult mängu, vad omas funktsioonis.

Kritiseeriti, et läksime viiese kaitseliiniga, aga oleme sellega ka enne mänginud ja edukad olnud. Kahjuks Saksamaa mängus jäi mulje, et mängijad jäid üksteisele lootma ja oma konkreetses tsoonis ei julgetud vastutust võtta.

Noored ja kõik meie mängijad peavad olema julgemad. Tahtma kõvasti. Uskuma endasse. Siis läheb ka asi paremaks. Peame kõik koos uskuma. Mitte ainult treenerid ja mängijad. Või jalgpalliüldsus. Ka ajakirjanikud.

Pean noortele mängijatele ütlema, et ärge mõelda nii nagu mõned enesekesksed ajakirjanikud mõtlevad. A la Priit Pullerits, kelle suurim saavutus on Tartu maraton läbi sõita ja sealgi saab jalgpallurilt [Raio Piiroja - toim] pähe. Lootus on alati. Ükskõik, mis olukorras. Ei pea nii mõtlema, et olukord on täiesti läbi.

Reim: See, kes süüdistab mängijat, et too ei pingutanud. Ma tahaks ta siia ette kutsuda ja küsida, mille alusel ta julgeb seda öelda. Olen nõus sellega, et väljast võis Saksamaa mängus tunduda, et "kurat, miks ei võideldud". Aga kui sa ei jõua situatsioonigi, siis sa ei jõuagi võidelda.

Kui oled positsioonist kaugel või vastane on nii hea, et pall liigub eest ära enne, kui oleks tahttnud kellelegi sisse lennata. See, mis oli Põhja-Iirimaa vastu viimased 20 minutit näitab võib-olla midagi muud. Mängijate füüsilist võimekust või taset.