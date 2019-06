Raio Piiroja: minu arvates polnud Reimi ja teiste tagasiastumiseks tungivat vajadust 

Kui praegu pallureid eraldi vaadata, pole materjalil väga viga ja oskused on olemas, aga tahtmist võiks rohkem olla. Mõni mees ikka põleb väljakul, aga kui tuleb Kostja – kes pikalt kõrgel tasemel ei mänginud ja on Eesti liigas tõusnud vormi, tänu millele on koondises üleplatsipoiss –, siis teised võiksid mõelda küll. Kui tahta profina jätkata, tuleks juurde panna, ka suhtumises.

Üks lause, mis eilsel pressikonverentsil kõlama jäi oli, et edaspidi tahetakse tuua koondise juurde treenerid, kelle jaoks see oleks põhitöö. Praegu on Reimil ja Poomil oma jalgpallikool, Kivisild paralleelselt tehniline direktor jalkaliidus ja Oper tegutseb üldse Inglismaal. Kui see tõesti nii suur mõjutaja on, siis tekib küsimus, miks sellise arusaamani jõudmine nii kaua aega võttis?

Ma ei tea, kas see annab nii palju juurde. Vahest harva käid mängijaid koha peal vaatamas. Tore, kui koondis on treeneri jaoks põhitöö, aga ma ei tea, mis ta vahepeal tegema hakkab.

Reimi ja Poomi koondis muidugi igapäevatöös segas. Jalgpallikooli vedamine pole lust ja lillepidu, see on ainult üks rist ja viletsus. Ja pidev töö. Aga ei usu, et nad seda koondise laagrisse kaasa võtsid.

Kes võiks Reimi mantlipärijaks saada?