Kolmekordne maailma parim jalgpallur ja endine UEFA juht arreteeriti 

Prantsusmaal finantskuritegudega tegelevad prokurörid on juba mõnda aega uurinud 2018. ja 2022. aasta jalgpalli MMi korraldusõiguste võitmist. Mullu võõrustas jalgpallipidu Venemaa, kolme aasta pärast on kord Katari käes.

Uurimise all on muuhulgas nii korruptsioonikahtlused kui ka mõjuvõimuga kauplemine. Teiste hulgas on ametivõimude küsimustele selle juhtumiga seoses vastanud endine maailma jalgpalliliidu FIFA juht Sepp Blatter, kes tagandati 2015. aastal korruptsiooniskandaali tõttu ametist.