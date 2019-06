Sergei Pareiko: vanasti andis iga mängija koondisele midagi juurde, enam nii pole 

Varem oli nii, et iga mängija, kes A-koondises oli, andis sinna midagi juurde. Praegu nii pole. Mängijad ei anna koondisele midagi, vaid vastupidi, rahvusesindus annab neile. Mehed saavad koondise kaudu välismaale, kuid kahjuks suurem osa seal enam platsile ei saa. Välismaal on konkurents väga suur.

Aga igale kohale peabki olema konkurents. Et kui kellelgi juhtub üks-kaks halba mängu, siis võtame uue mehe. Aga meil seda pole, mistõttu toome noori kunstlikult Florast ja Levadiast. Vaja on, et mehed mängiksid välismaal ja saaksid seal hakkama. Ning alles seejärel kaasaks neid koondisesse.

Omal ajal said meil Ilja Antonov, Ken Kallaste ja Karol Mets kunstlikult koondisesse. Jah, Mets oli tegelikult juba Rüütli ajal lähedal, sest tal oli iseloomu. Antonov ja Kallaste... nad on andekad, aga see oli ikkagi projekt, mis oli tehtud nii, et koondisesse oli vaja kunstlikult noort verd tuua. Loodeti, et see aitab. Kahjuks läks aga vastupidi.

Nemad said küll välismaale, aga mis meil sellest? Nüüd nad mängivad kaks aastat järjest umbes 20 mängu. Kas see on normaalne? Minu meelest mitte. Nad on klubis halvas olukorras ja see kandub koondisesse.

Konkurents viib edasi

See on ka põhjus, miks toome Levadiasse leegionäre. Et Eesti poisid saaksid aru, kuidas niisama keegi midagi ei anna. Isegi mitte kodus. Nad peavad olema valmis võitlema oma koha pärast. Igas olukorras, trennis, mängus. See on väga suur pluss koondisele, kui mängija suudab olla algkoosseisus klubis, kus tal on üks-kaks head konkurenti.

Kui keegi suudaks kusagil võita koha algkoosseisus ja mängida seal terve hooaja, siis võiks teda premeerida ja kutsuda koondisesse. Et ta saaks aru, mis see tähendab. Kahjuks on viimasel ajal pigem vastupidi. Ma ei saa öelda, et noored ei vääri kutset, aga see antakse natukene liiga vara ja kõik tuleb lihtsalt nende jaoks.